"المسند": تأخر الأمطار والأجواء الجافة يزيد من انتشار الإنفلونزا واللقاح ضرورة

وأوضح في تغريدة على حسابه في "إكس"، أنه ثبت أن الرطوبة الجوية يمكن أن تؤثر في انتشار فيروس الإنفلونزا إلى حد ما، حيث يعيش فيروس الإنفلونزا في قطرات اللعاب والإفرازات التنفسية، فعندما يكون الجو جافاً فإن القطرات تجف بسرعة، مما يسهل عملية انتقال الجسيمات الفيروسية في الهواء ومن ثم يتنفسها الإنسان، في حين أن البيئات الرطبة تبقى فيها الفيروسات ملتصقة بذرات الرطوبة فتسقط بسرعة على الأرض.