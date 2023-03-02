"زين السعودية" توقّع اتفاقية مع "شريك" لإطلاق مراكز بيانات فائقة النطاق

برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شاركت "زين السعودية" ممثلةً برئيس مجلس إدارتها الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، ونائب رئيس مجلس الإدارة بدر بن ناصر الخرافي، ورئيسها التنفيذي المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، في حفل الإعلان عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى المنضمة إلى مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، والذي عُقد في 28 فبراير 2023؛ لتمكين نمو أعلى للقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية السعودية 2030.