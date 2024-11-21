"الهيئة العامة": كود الطرق وضع معايير وشروط لتصميم وتركيب مطبات السرعة

أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي وضع مجموعة من المعايير والشروط التي يجب الالتزام بها عند تصميم وتركيب مطبات السرعة.
وقالت الهيئة، من خلال حسابها على منصة "إكس": مطبات السرعة في كود الطرق السعودي توضع على الطرق؛ بهدف تقليل سرعة المركبات وتسهم في رفع مستوى السلامة وحماية المشاة.
وأشارت إلى أن معايير تصميمها وتركيبها تتضمن أنه يُحظر تركيب مطبات السرعة إجراء دراسات هندسية على الطرق الرئيسية أو الجسور أو داخل الأنفاق.
وأشارت إلى إجراء دراسات هندسية متخصصة على مواقع تركيب المطبات للتحقق من فاعلية المطبات في تهدئة السرعة.
وقالت: يحظر وضع المطبات في الطرق التي تتجاوز فيها السرعة المسموحة 50 كم/س، ولا يفضل استخدامها على الطرق التي تزيد سرعتها على 30 كم/س.
وأضافت: يجب أن يتراوح ارتفاع مطبات السرعة بين 70 و90 ملم، مع إمكانية زيادة الارتفاع إلى 100 ملم في الطرق التي لا تتجاوز السرعة المحددة فيها 30 كم/س.