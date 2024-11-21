"الهيئة العامة": كود الطرق وضع معايير وشروط لتصميم وتركيب مطبات السرعة

وأضافت: يجب أن يتراوح ارتفاع مطبات السرعة بين 70 و90 ملم، مع إمكانية زيادة الارتفاع إلى 100 ملم في الطرق التي لا تتجاوز السرعة المحددة فيها 30 كم/س.