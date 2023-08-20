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أجواء غير مستقرة أعنفها بعد غد.. "كراني": هنا أمطار وبرد وسيول جارفة
قال: بؤر ممطرة تمتد من المدينة وحتى تبوك.. و"انكسار حراري" خلال أيام
قال خبير الأرصاد الجوية حسن كراني: إن حالة من عدم الاستقرار الجوي تسود على أجواء المملكة يكون أعنفها يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضح "كراني"، عبر حسابه على "إكس" -"تويتر" سابقًا- أن الأجواء تشهد انكسارًا حراريًّا خلال الأيام القادمة؛ مشيرًا إلى أن الانكسار الحراري يصحبه حالة عدم استقرار على القطاع الغربي.
وأضاف: يتمركز محور عدم الاستقرار الجوي يوم الثلاثاء المقبل على المرتفعات والغربية، وتؤدي الحالة إلى أمطار غزيرة وبرد ورياح هابطة وسيول جارفة على المرتفعات، وبؤر ممطرة تمتد من المدينة وحتى تبوك وعلى الداخلية.