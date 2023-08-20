أجواء غير مستقرة أعنفها بعد غد.. "كراني": هنا أمطار وبرد وسيول جارفة

وأضاف: يتمركز محور عدم الاستقرار الجوي يوم الثلاثاء المقبل على المرتفعات والغربية، وتؤدي الحالة إلى أمطار غزيرة وبرد ورياح هابطة وسيول جارفة على المرتفعات، وبؤر ممطرة تمتد من المدينة وحتى تبوك وعلى الداخلية.