سفير خادم الحرمين الشريفين في أستراليا يفتتح أعمال الملتقى العلمي السعودي

وأضاف أن الملتقى يأتي هذا العام في أربعة محاور: الطب والعلوم الصحية، الهندسة والعلوم، العلوم الإنسانية والادارية، الملصقات العلمية. ويتنافس فيها المشاركون البالغ عددهم (٨٥) متقدمًا ومتقدمة على عدد (١٢) جائزة، وتم تحكيم أعمالهم من قبل باحثين في الجامعات الأسترالية. وخلال الأسبوعين اللذين سبقا الملتقى، تم تنفيذ (١٣) محاضرة افتراضية باستضافة عدد من الخبراء في المجالات العلمية والعملية لإثراء المبتعثين في مجال البحث والتطوير والابتكار.