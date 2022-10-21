سفير خادم الحرمين الشريفين في أستراليا يفتتح أعمال الملتقى العلمي السعودي

افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا الأستاذ مساعد السليم أعمال الملتقى العلمي السعودي السابع في أستراليا ٢٠٢٢ تحت شعار (بالعلم نبني مستقبلنا)، الذي أقامه نادي الطلبة السعوديين في جامعة سيدني وتحت إشراف الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا.
وأكد المهندس هيثم رضوي رئيس الملتقى وباحث الدكتوراه في هندسة الطاقة الشمسية أن هدف الملتقى هذا العام هو تحويل الأعمال البحثية للمبتعثين والمبتعثات إلى خدمات أو منتجات يستفيد منها المجتمع لرفع الناتج المحلي غير النفطي وخلق فرص وظيفية جديدة من خلال الأبحاث العلمية.
وأضاف أن الملتقى يأتي هذا العام في أربعة محاور: الطب والعلوم الصحية، الهندسة والعلوم، العلوم الإنسانية والادارية، الملصقات العلمية. ويتنافس فيها المشاركون البالغ عددهم (٨٥) متقدمًا ومتقدمة على عدد (١٢) جائزة، وتم تحكيم أعمالهم من قبل باحثين في الجامعات الأسترالية. وخلال الأسبوعين اللذين سبقا الملتقى، تم تنفيذ (١٣) محاضرة افتراضية باستضافة عدد من الخبراء في المجالات العلمية والعملية لإثراء المبتعثين في مجال البحث والتطوير والابتكار.
وأوضحت الصيدلانية أبرار بنت فوزي أربعين رئيسة اللجنة العلمية بالملتقى وباحثة الدكتوراه في مجال علم سموم الأطفال أن معايير التحكيم تم تقسيمها إلى ثلاثة أقسام رئيسيه: المعايير العلمية، معايير مدى ارتباط البحث بأهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠، ومعايير مدى إمكانية تحويل البحث لمنتج أو خدمة تجارية.
وقد حضر الافتتاح القنصل العام في سيدني أ. مشاري بن نحيت ونائب السفير في استراليا أ.عبدالله الشريف والقائم بأعمال الملحقية الثقافية د.عبدالباري التمني والملحق التجاري أ.عاطف العذري وأعضاء من البعثة الدبلوماسية السعودية في أستراليا.
وبين المهندس طراد بن عبود رئيس نادي الطلبة السعوديين في سيدني وباحث الدكتوراه في العمارة والتخطيط أن الملتقى العلمي يعد من الفعاليات الأساسية للنادي. ويحتوي الموقع الإلكتروني للملتقى على تفاصيل المشاركات والأعمال البحثية، إضافة إلى المحاضرات الافتراضية وأسماء الفائزين.