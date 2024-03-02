موجز "سبق" الأسبوعي: مقتل سعودي في أستراليا.. ووفاة الطيار ناقل "حسنة وحسينة".. ومزاعم لقاء مسؤول إسرائيلي

كما تضمنت الأحداث وفاة طالب ثانوي غرقًا في وادي "الأحسبة"، وإطلاق مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات بنسبة 100%، وإطلاق الهوية الرسمية لملف استضافة كأس العالم 2034 تحت شعار "معًا ننمو"، وكذلك وفاة الطيار السعودي ناقل التوأم السيامي "حسنة وحسينة"، إضافة إلى مقتل مواطن سعودي في أستراليا بلكمة عنيفة على الرأس.