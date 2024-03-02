محليات

موجز "سبق" الأسبوعي: مقتل سعودي في أستراليا.. ووفاة الطيار ناقل "حسنة وحسينة".. ومزاعم لقاء مسؤول إسرائيلي

زيارة الرئيس الأوكراني وإطلاق مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير
الطيار فهد الحسين
الطيار فهد الحسين

تابعت "سبق" خلال الأسبوع الماضي أحداثًا مهمة، وثَّقتها لقرائها، شملت أحداثًا محلية وعالمية، وكان أبرزها على الصعيد المحلي.

وتضمنت هذه الأحداث مطالبة مجلس الوزراء بالحد من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة وتصاعُد العمليات العسكرية، وزيارة الرئيس الأوكراني للمملكة، ومقابلته سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اللذين بحثا آخر تطورات الأزمة "الأوكرانية - الروسية"، وكذلك تدشين "المركز الوطني للمناهج" كجهة مستقلة.

وكذلك بعد المزاعم المتداوَلَة على منصات التواصل، نفى مصدر مسؤول انعقاد لقاء بين وزير التجارة ومسؤول إسرائيلي.

كما تضمنت الأحداث وفاة طالب ثانوي غرقًا في وادي "الأحسبة"، وإطلاق مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات بنسبة 100%، وإطلاق الهوية الرسمية لملف استضافة كأس العالم 2034 تحت شعار "معًا ننمو"، وكذلك وفاة الطيار السعودي ناقل التوأم السيامي "حسنة وحسينة"، إضافة إلى مقتل مواطن سعودي في أستراليا بلكمة عنيفة على الرأس.

وفي التقرير الآتي تستعرض "سبق" لكم أبرز أحداث الأسبوع:

الطيار فهد الحسين
"مجلس الوزراء" يُجدِّد المطالبة بالحد من تفاقُم الوضع الإنساني في قطاع غزة وتصاعُد العمليات العسكرية
الطيار فهد الحسين
ولي العهد يبحث آخر تطورات الأزمة "الأوكرانية - الروسية" مع رئيس أوكرانيا
الطيار فهد الحسين
الابن الوحيد لوالديه.. وفاة طالب ثانوي غرقًا في وادي "الأحسبة"
الطيار فهد الحسين
نجاة شاب من هجوم شرس لعدد من الكلاب الضالة في تبوك
الطيار فهد الحسين
"التأمينات الاجتماعية" تُطلق مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات بنسبة 100%
الطيار فهد الحسين
الاتحاد السعودي يطلق الهويةَ الرسمية لملف استضافة كأس العالم 2034 تحت شعار "معًا ننمو"
الطيار فهد الحسين
هيئة الأوقاف تسترد 1.5 مليار وتحمي أصولًا بمائة مليار ريال من الاستغلال غير المشروع
الطيار فهد الحسين
للتطوير والتحديث المستمر.. وزير التعليم يدشن "المركز الوطني للمناهج" كجهة مستقلة
الطيار فهد الحسين
بعد تساؤلات كثيرة.. ‏"تقويم التعليم": لم يحدّد موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصصي
الطيار فهد الحسين
السعودية تدين بشدة استهداف المدنيين العزل شمال قطاع غزة
الطيار فهد الحسين
عاشت "حسنة وحسينة" ومات "الحسين".. مواطنون ينعون الطيار السعودي "ناقل التوأم السيامي"
الطيار فهد الحسين
بدء تطبيق قرار إيقاف حساب سائق تطبيقات نقل الركاب 30 يومًا حال إلغائه أكثر من 5 رحلات خلال الشهر
الطيار فهد الحسين
"الانضباط" توقف البرتغالي "كريستيانو رونالدو" مباراة واحدة
الطيار فهد الحسين
دعم مادي ومعنوي وسياسي.. السعودية تحمل على عاتقها حل الأزمة الروسية-الأوكرانية
الطيار فهد الحسين
مقتل مواطن سعودي في أستراليا بلكمة عنيفة على الرأس.. السفارة: نتابع مُلابسات الحادثة
الطيار فهد الحسين
"التعليم": بدء التقديم على 12519 وظيفة "معلم ممارس" بنظام التعاقد المكاني
الطيار فهد الحسين
وزير الطاقة يُعلن زيادة كبيرة في الاحتياطيات المؤكّدة من الغاز والمكثّفات في حقل الجافورة غير التقليدي
الطيار فهد الحسين
بعد مزاعم على منصات التواصل.. مصدر مسؤول ينفي انعقاد لقاء بين وزير التجارة ومسؤول إسرائيلي
الطيار فهد الحسين
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الطيار فهد الحسين
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الطيار فهد الحسين
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