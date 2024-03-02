موجز "سبق" الأسبوعي: مقتل سعودي في أستراليا.. ووفاة الطيار ناقل "حسنة وحسينة".. ومزاعم لقاء مسؤول إسرائيلي

تابعت "سبق" خلال الأسبوع الماضي أحداثًا مهمة، وثَّقتها لقرائها، شملت أحداثًا محلية وعالمية، وكان أبرزها على الصعيد المحلي.
وتضمنت هذه الأحداث مطالبة مجلس الوزراء بالحد من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة وتصاعُد العمليات العسكرية، وزيارة الرئيس الأوكراني للمملكة، ومقابلته سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اللذين بحثا آخر تطورات الأزمة "الأوكرانية - الروسية"، وكذلك تدشين "المركز الوطني للمناهج" كجهة مستقلة.
وكذلك بعد المزاعم المتداوَلَة على منصات التواصل، نفى مصدر مسؤول انعقاد لقاء بين وزير التجارة ومسؤول إسرائيلي.
كما تضمنت الأحداث وفاة طالب ثانوي غرقًا في وادي "الأحسبة"، وإطلاق مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات بنسبة 100%، وإطلاق الهوية الرسمية لملف استضافة كأس العالم 2034 تحت شعار "معًا ننمو"، وكذلك وفاة الطيار السعودي ناقل التوأم السيامي "حسنة وحسينة"، إضافة إلى مقتل مواطن سعودي في أستراليا بلكمة عنيفة على الرأس.
وفي التقرير الآتي تستعرض "سبق" لكم أبرز أحداث الأسبوع: