"الأرصاد" تستعرض أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ24 ساعة القادمة

رصد المركز الوطني للأرصاد أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة اليوم الأربعاء ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة).
وتَوقع المركز أن تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (القصيم، والرياض، والشرقية، ونجران).
وأضاف أن درجة الحرارة العظمى اليوم 47 درجة بالصمان والأحساء والخرج؛ فيما تسجل السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة مع جدة 95%.