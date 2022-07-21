شاهد.. تخصيص "شرائح آمنة" للهجن المشاركة بمهرجان ولي العهد

وتفصيلاً، كشف رئيس لجنة التشبيه والتسنين محمد مصيبيح الدوسري, أن التسنين يتم بدقة متناهية لجميع فئات الهجن "الحقائق، اللقايا، الجذاع، الثنايا، الرباع، الحيل" وتركيب الشرائح يتم بخطوات دقيقة وآمنة، مطمئناً جميع المشاركين عن مأمونية هذه الشرائح وأنه ليس لها أي تأثير إطلاقاً على سرعة المطايا أثناء الركض، وجميع الهجن الفائزة بالمراكز الأولى لا تشارك إلا بعد تركيب الشرائح ولم تتأثر بتاتاً، وهي ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية المتميّزة التي نهضت بتطوير رياضة الآباء والأجداد، وساهمت بشكل كبير في تتبع ملكيّات المطايا وسلالاتها.