الرياض تحتضن ﻣﻌرض وﻣؤﺗﻣر "ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻐد" ﻣن 29 أﺑرﯾل إﻟﻰ 4 ﻣﺎﯾو 2024

وﯾﻌد ﻣﻌرض ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻐد، اﻟﺑواﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﺣﯾث ﺳﯾﺗم اﺳﺗﻌراض اﻟﺟﮭود اﻟﺿﺧﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑذﻟﮭﺎ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت، وﺳﯾﺿم أﻛﺛر ﻣن 250 ﺷرﻛﺔ وﺟﮭﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣن ﻛﺑريات اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم؛ ﻟﻌرض اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ وأﺣدث اﻟﺗطورات ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻋدة ﻣﻧﺎطق ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺗﻘود زواره ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻋﺑر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻠﺗﻌرُّف ﻋﻠﻰ اﻟﻔرص اﻟواﻋدة ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت.