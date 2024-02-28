الرياض تحتضن ﻣﻌرض وﻣؤﺗﻣر "ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻐد" ﻣن 29 أﺑرﯾل إﻟﻰ 4 ﻣﺎﯾو 2024

ﺗﺳﺗﻌد اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ لاﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌرض وﻣؤﺗﻣر ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻐد، اﻟذي ﺳﯾُﻘﺎم ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن 29 أﺑرﯾل إﻟﻰ 4 ﻣﺎﯾو 2024 ﺑﻣرﻛز اﻟرﯾﺎض ﻟﻠﻣﻌﺎرض واﻟﻣؤﺗﻣرات - ﻣﻠﮭم، ﺑﺗﻧظﯾم وإدارة ﺷرﻛﺔ ﺻﻠﺔ وﻣﺷﺎرﻛﺔ عدﯾد ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻛﺑريات اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ.
وﯾﻌد ﻣﻌرض ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻐد، اﻟﺑواﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﺣﯾث ﺳﯾﺗم اﺳﺗﻌراض اﻟﺟﮭود اﻟﺿﺧﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑذﻟﮭﺎ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت، وﺳﯾﺿم أﻛﺛر ﻣن 250 ﺷرﻛﺔ وﺟﮭﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣن ﻛﺑريات اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم؛ ﻟﻌرض اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ وأﺣدث اﻟﺗطورات ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻋدة ﻣﻧﺎطق ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺗﻘود زواره ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻋﺑر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻠﺗﻌرُّف ﻋﻠﻰ اﻟﻔرص اﻟواﻋدة ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت.
وﯾﮭدف اﻟﻣﻌرض واﻟﻣؤﺗﻣر إﻟﻰ اﺳﺗﻌراض اﻟﺧطط واﻟﻣﺑﺎدرات واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ إﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﻟﺗﺣﻔﯾز الاﻗﺗﺻﺎد، وﺗﻌزﯾز الاﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت، وﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﺣﯾﺎة وﺗرﺳﯾﺦ ﻣﻛﺎنة المملكة عالمياً، ويعد صندوق الاستثمارات العامة راعياً رئيساً للفعالية.
وﺳﺗﺗﺎح ﻟزوّار اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻔرﺻﺔ لاﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﻟﺗﻌرُّف ﻋﻠﻰ ﺗطورات اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟﺎرب ﺑﺻرﯾﺔ وﺣﺳﯾﺔ ورﻗﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌرُّف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟراﺋدة اﻟﺗﻲ ﺗﻌزّز ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ؛ ﻛونها دوﻟﺔ راﺋدة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻻت.
وﯾﺟﻣﻊ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﺣﻛوﻣﯾﯾن وﻗﺎدة ﻋﺎﻟﻣﯾﯾن وﻧﺧﺑﺔ ﻣن اﻟﺧﺑراء واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻋدة ﻣﺣﺎور رﺋﯾﺳﺔ ﺣول ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت، ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ أﻛﺛر ﻣن 80 ﻣﺗﺣدﺛﺎً ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت واﻟﻘطﺎﻋﺎت، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ عدﯾدٍ ﻣن ورش اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻟﻔرص ﻟﺗﻌﻠم ﻣﮭﺎرات ﺟدﯾدة ﻣن ﺧﻼل ﺧﺑراء ﻣﺣﺗرﻓﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺗﻧوﻋﺔ.
وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺷﮭد "ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻐد" ﺣﺿوراً ﻛﺑﯾراً ﻣن اﻟزوّار واﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻣن ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم، ﺣﯾث ﺳﺗﺗﺎح ﻟﮭم اﻟﻔرﺻﺔ للاطﻼع ﻋﻠﻰ أﺣدث اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت واﻻﺑﺗﻛﺎرات واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟراﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﮭم ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ والاﻗﺗﺻﺎدي وﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺗﻌدّدة.