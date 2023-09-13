"البديوي": اتفاقية التجارة الحرة الخليجية- الباكستانية ستخدم المصالح الاقتصادية المشتركة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية باكستان الإسلامية لها أهمية بالغة في خدمة المصالح الاقتصادية والتجارية المشتركة بين الطرفين، ويتطلع الجانبان إلى المضي قدماً في ملف المفاوضات للاتفاقية؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه اليوم، بوزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية جليل عباس جيلاني.
وذكر الأمين العام أنه تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية المتينة بين مجلس التعاون وباكستان، وسبل مواصلة تطويرها في مختلف المجالات، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتنمية المنافع المتبادلة لما فيه تحقيق مصلحة الطرفين، والتباحث حول آخر مستجدات ملف اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية باكستان الإسلامية.