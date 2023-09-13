"البديوي": اتفاقية التجارة الحرة الخليجية- الباكستانية ستخدم المصالح الاقتصادية المشتركة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية باكستان الإسلامية لها أهمية بالغة في خدمة المصالح الاقتصادية والتجارية المشتركة بين الطرفين، ويتطلع الجانبان إلى المضي قدماً في ملف المفاوضات للاتفاقية؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة المقبلة.