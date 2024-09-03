وزارة الصناعة تطلق "برنامج تسهيل الاستثمار والاستحواذ" للمستثمرين والشركات الصناعية

وتشمل رحلة المتقدم لبرنامج "تسهيل الاستثمار والاستحواذ" مجموعةً من الخطوات، تتضمن: تقديم الطلبات من الطرفين (مستثمرين وشركات)، وإرفاق المستندات المطلوبة عبر نموذج التسجيل الإلكتروني المخصص، وتحليل الطلبات المقدمة لحصر عدد المهتمين من الطرفين وتحديد التوافق، وفي حال وجود توافق بين اهتمامات المستثمر وإحدى الشركات المتقدمة؛ يتم الربط بينهما، ويبدأ المستثمر بتحليل الشركة وتقييمها، وتقديم عرض للاستثمار أو الاستحواذ لصاحب الشركة، في حال توافق التقييم مع رؤيته الاستثمارية.