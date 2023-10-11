صناعة الفعاليات في المملكة تصل الى 17.6 مليار دولار بحلول 2031

ووفقا لمنصة "openpr"، سيطر قطاع الرياضة على السوق، حيث حصل على حصة سوقية بلغت 31.1% في عام 2021، وتجتذب بطولات مثل الدوري السعودي والفيفا، وكأس العالم، والدوري الإنجليزي الممتاز، وغيرها قاعدة سكانية ضخمة تساعد في توليد العائدات، نظراً لزيادة الاهتمام بمثل هذه البطولات الرياضية، وتحقق الأحداث الرياضية إيرادات كبيرة من خلال بيع التذاكر والرعاية والموافقات والإعلانات وغيرها.