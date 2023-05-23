"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وزخات من البرد على نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة وأتربة مثارة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، الشرقية، حائل، القصيم، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، ولا يُستبعد هطول أمطارٍ متفرقة على أجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة.