محليات

بينها الإبلاغ عن الاحتيال.. "البسامي" يدشّن عددًا من خدمات الأمن العام في "أبشر"

امتدادًا لمسيرة وزارة الداخلية في التحول الرقمي وجهود الأمن العام بأتمتة الخدمات