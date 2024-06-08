"مركز الرقابة على الالتزام البيئي": إنجاز تفتيش 91% من المنشآت المحيطة بمواقع الحجاج

كشف رئيس غرفة عمليات الحج بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس محمد عمار أمين، أنه تم إنجاز 91 % من المرحلة الأولى للخطة التشغيلية لهذا العام، والتي تتضمن جولات تفتيشية على المواقع والمنشآت الصحية والبلدية والصناعية والزراعية ومحطات الوقود والطرق التي يسلكها ضيوف الرحمن.

وأوضح أن المركز قام خلال هذه المرحلة بأكثر من 1023 جولة على المواقع والمنشآت التي لها تأثير على الخدمات المباشرة المقدمة للحجاج.