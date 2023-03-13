مجموعة سليمان الحبيب الطبية توقّع اتفاقيتَي تعاون مع جامعتَي تورنتو وأوتاوا الكنديتَيْن بعد جورج واشنطن والملكية الأيرلندية

وأوضح أ. د. العُمري؛ أن المجموعة ستواصل مساعيها في عقد مثل هذه الشراكات التي تهدف إلى الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية، لرفع مستوى وكفاءة الكوادر الطبية، بعد أن وقّعت اتفاقيتيْن مماثلتيْن مع جامعة جورج واشنطن الأمريكية والكلية الملكية الأيرلندية، في جهدٍ يسعى في محصلته النهائية إلى الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية والبحوث العلمية المرتبطة بها، تماشياً مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030، مشيراً إلى أن الشؤون الأكاديمية بالمجموعة بعد هذه التجارب تمتلك الآن خبرات متراكمة في مجال التدريب والتأهيل، واستطاعت مع الدعم المتواصل من إدارة المجموعة فتح آفاق جديدة أحدثت نقلة نوعية في مجال التعليم والتدريب الطبي، كما أسهمت هذه التجارب النوعية في تمكينها من توفير جوّ تعليمي مميّز، وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة دوليًّا.