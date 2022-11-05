مركز نظم الموارد الحكومية يحصد جائزة التميز العالمية لأفضل مكتب إدارة مشاريع لـ 2022

وطُوّر مركز معرفة متكامل ضمن مكتب إدارة المشاريع لتمكين مديري المشاريع من الاستفادة من الخبرات في المشاريع السابقة واستعراض جميع التحديات والمشاكل وآلية التغلب عليها مستقبلاً، إضافة إلى إنشاء مكتبة متكاملة من شرائح ووسائط متعددة للمواد التدريبية الخاصة بإدارة المشاريع.