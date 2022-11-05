مركز نظم الموارد الحكومية يحصد جائزة التميز العالمية لأفضل مكتب إدارة مشاريع لـ 2022

حصد المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية جائزة التميز العالمية لأفضل مكتب إدارة مشاريع لعام 2022 والمقدمة من معهد إدارة المشاريع (PMI).
جاء ذلك تقديراً لجهوده في تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية في إدارة المشاريع وأتمتة كامل إجراءاتها وذلك بالتزامن مع استضافة المملكة للقمة الأولى لمكاتب إدارة المشاريع بتاريخ 3 نوفمبر وبتنظيم من معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية.
ويأتي هذا التكريم للمركز تتويجاً لما وصل إليه من مستوى متقدم في تطوير وتفعيل مكتب إدارة المشاريع لديه ليلعب دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات المركز الاستراتيجية من خلال إدارة وحوكمة عمليات التخطيط والتنفيذ ومراقبة أداء المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتشغيلية، ودعم متخذي القرار بتطوير لوحات قيادية لقياس مؤشرات أداء التنفيذ، وإدارة المخاطر والمعوقات، بالإضافة إلى متابعة وإدارة جوانب الميزانيات والتدفقات المالية للمشاريع.
وطُوّر مركز معرفة متكامل ضمن مكتب إدارة المشاريع لتمكين مديري المشاريع من الاستفادة من الخبرات في المشاريع السابقة واستعراض جميع التحديات والمشاكل وآلية التغلب عليها مستقبلاً، إضافة إلى إنشاء مكتبة متكاملة من شرائح ووسائط متعددة للمواد التدريبية الخاصة بإدارة المشاريع.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز المهندس يوسف بن عبدالرحمن الحرقان: الجائزة تتوج جهود المركز في مراقبة جميع عمليات إدارة المشاريع وقياس أدائها والعمل على تحسين جميع العمليات بصفة مستمرة لضمان التحسين المستمر على المنهجيات وعمليات إدارة المشاريع، ونجاحه في تفعيل التقنيات اللازمة لأتمتة جميع عمليات مكتب إدارة المشاريع وتوحيد النماذج لجميع مراحل تنفيذ المشاريع مما عزز من سلاسة الإجراءات وحوكمتها بشكل فعال ورفع كفاءة العمل والإنجاز.
وأضاف: هذه الجائزة تعكس دور المركز في الابتكار واستخدام التقنيات وإسهاماته بالتعاون مع الشركاء في تقديم خدمات رقمية نوعية وفقًا لمستهدفات "رؤية المملكة 2030"، انطلاقًا من رؤيته بوصفه إحدى الجهات القيادية في مسيرة التحول الرقمي بالمملكة.