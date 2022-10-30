20 عامًا من الإهمال والتشوه.. "الفيصلية 3 بجدة" تشكو سوء الخدمات

شكا أهالي حي الفيصلية 3 بجدة، من الإهمال والتشوه البصري الذي يعانيه الحي منذ 20 عامًا؛ مطالبين أمانة المحافظة بتحسين المشهد البصري لحيهم؛ حيث يعاني الممشى الذي يرتاده المواطنون من إهمال كبير، مناشدين تطوير وتحسين خدمات الحي الذي يعاني كثيرًا من عدم وجود أرصفة وإضاءة وتشجير أسوة بالأحياء المجاورة.
وقال المواطن مصطفى السوادي: لم تتخذ الأمانة أي إجراء حتى الآن للتخلص من التشوه البصري وحماية الأطفال والعائلات في هذا الحي؛ رغم تقديم عدة شكاوى ونداءات سابقة.
وطالب الأهالي بإنهاء معاناة ومآسي حيهم المستمرة وأنسنة الحي وتنظيف الممشى وإيجاد الحدائق الجيدة والنظيفة للمواطنين، وكذلك إزالة المخلفات لمنع انتشار الأوبئة والأمراض من خلال الرش اليومي للأماكن التي تشكّل خطرًا بيئيًّا.