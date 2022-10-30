20 عامًا من الإهمال والتشوه.. "الفيصلية 3 بجدة" تشكو سوء الخدمات

شكا أهالي حي الفيصلية 3 بجدة، من الإهمال والتشوه البصري الذي يعانيه الحي منذ 20 عامًا؛ مطالبين أمانة المحافظة بتحسين المشهد البصري لحيهم؛ حيث يعاني الممشى الذي يرتاده المواطنون من إهمال كبير، مناشدين تطوير وتحسين خدمات الحي الذي يعاني كثيرًا من عدم وجود أرصفة وإضاءة وتشجير أسوة بالأحياء المجاورة.