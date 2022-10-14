ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفيًّا بالرئيس الأوكراني ويؤكد أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًّا اليوم برئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.
وعبَّر الرئيس الأوكراني في بداية الاتصال عن تهنئته لصاحب السمو الملكي ولي العهد على تعيين سموه رئيسًا لمجلس الوزراء، كما عبَّر عن شكره وامتنانه لتصويت السعودية لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جانبه، أكد سمو ولي العهد أن تصويت السعودية لصالح القرار نابع من دعمها للالتزام بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتشديدها على احترام سيادة الدول، ومبادئ حُسن الجوار، وحل النزاعات بالطرق السلمية.
كما عبَّر الرئيس الأوكراني عن شكره وتقديره لاستعداد سموه الاستمرار في جهود الوساطة الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة. وأعرب عن شكره وتقديره لسموه على قرار القيادة السعودية تقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار، ستُسهم في تخفيف معاناة المواطنين الأوكرانيين في ظل الأزمة التي تمرُّ بها البلاد.
وأكد الرئيس الأوكراني أن هذه المساعدات الإنسانية دليلٌ على ما يوليه سمو ولي العهد من حرص للإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية. ولن ينسى الشعب الأوكراني هذا الموقف الإنساني النبيل الذي يثبت صداقة المملكة العربية السعودية لأوكرانيا.
من جهته، أكد سمو ولي العهد موقف السعودية الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، واستعداد السعودية للاستمرار في جهود الوساطة.