ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفيًّا بالرئيس الأوكراني ويؤكد أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة

كما عبَّر الرئيس الأوكراني عن شكره وتقديره لاستعداد سموه الاستمرار في جهود الوساطة الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة. وأعرب عن شكره وتقديره لسموه على قرار القيادة السعودية تقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار، ستُسهم في تخفيف معاناة المواطنين الأوكرانيين في ظل الأزمة التي تمرُّ بها البلاد.