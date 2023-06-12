وزير الثقافة ونظيره القطري يبحثان تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات

رأَسَ وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، الجانب السعودي في الاجتماع الأول لِلَجنة الثقافة والسياحة والترفيه، المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري، الذي عُقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، فيما رَأَس الجانب القطري في الاجتماع وزير الثقافة في دولة قطر الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم آل ثاني، بمشاركة عددٍ من مُمثّلي القطاع الحكومي؛ لبحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين.