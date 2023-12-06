"لحظات العلا" تعلن عودة ثلاثة من العروض المتميزة ضمن فعاليات "شتاء طنطورة"

وستنطلق فعاليات نهاية الأسبوع الأول برفقة الأوركسترا الوطنية السعودية التي تضم مجموعة من أبرز الفنانين وعازفي المقطوعات الكلاسيكية، حيث يكون عشاق الموسيقى على موعد مع أروع الإبداعات الفنية مباشرةً من سوق طريق البخور في حي الجديدة للفنون، بينما تتضمن فعاليات نهاية الأسبوع الثاني أروع عروض موسيقى الكورال المميزة برفقة كورال روح الشرق المصري، لتجربةٍ موسيقية فريدة من نوعها.