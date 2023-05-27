بمتابعة "الملحم".. طلاب وطالبات "تعليم المجمعة" يشاركون في أولى التجارب حول الفضاء

بدأت إدارة تعليم المجمعة، إجراء التجارب العلمية في مجال "بيئة الجاذبية الصغرى"؛ وذلك أثناء الارتباط اللحظي مع تجارب رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي في محطة الفضاء الدولية.
شارك في التجربة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وأجريت في عدد من مدارس إدارة التعليم، وسيستمر إجراؤها على مدى ثلاثة أيام.
وتفاعل طلبة مدارس تعليم المجمعة مع أولى التجارب العلمية في بيئة الجاذبية الصغرى بشكل إيجابي؛ حيث نفّذوا تجربة "انتشار الألوان السائلة" للمرحلة الابتدائية.
وتابع مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، مشاركات الطلبة وتفاعلهم مع هذه التجارب العلمية؛ مؤكدًا أهمية التعزيز والتحفيز في رفع الوعي العلمي والتقني لدى الطلبة المشاركين في ممارسة الأنشطة العلمية والاستكشافية.
وأشار "الملحم" إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة؛ لإثراء العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية ملهمة ومبتكرة للطلبة في المدارس.
وتُعد تلك التجارب العلمية في مجال "بيئة الجاذبية الصغرى"، خطوةً مهمة نحو تعزيز مكانة المملكة في مجال البحث العلمي والتقنية في العالم، كما تعزز اهتمام الشباب بالمجالات العلمية.