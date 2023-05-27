بمتابعة "الملحم".. طلاب وطالبات "تعليم المجمعة" يشاركون في أولى التجارب حول الفضاء

وتابع مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، مشاركات الطلبة وتفاعلهم مع هذه التجارب العلمية؛ مؤكدًا أهمية التعزيز والتحفيز في رفع الوعي العلمي والتقني لدى الطلبة المشاركين في ممارسة الأنشطة العلمية والاستكشافية.