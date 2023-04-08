بلغات عدة.. "شؤون الحرمين" توفّر كوكبة من المترجمات لخدمة القاصدات بالمسجد الحرام

وعكفت الوكالة المساعدة للغات والترجمة النسائية،ّ على التخطيط لوضع حزم من المشاريع والبرامج الهادفة والمدروسة بعناية فائقة لخدمة قاصدات بيت الله الحرام بمختلف لغاتهن، إذ تتنوع تلك البرامج في طريقة عرضها ومحتواها، والتي يأتي من أبرزها: برنامج تواصل في موسمه الثاني، الذي يقدم خدمة الإرشاد المكاني بالرد على استفسارات قاصدات بيت الله الحرام باللغات المختلفة، وتوزيع دليل الإرشاد المكاني للمسجد الحرام والكتب والباركودات وغيره باللغات المختلفة، والمنصة التفاعلية باللغات في موسمها الثاني، التي تستهدف القاصدات غير الناطقات باللغة العربية وتحتوي على القرآن الكريم والإمساكية وصفة العمرة، إضافة إلى المكتبة الرقمية وروابط مهمة لنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تحتوي أبرز تلك البرامج؛ و"بكم أجمل" في موسمه الثاني، و"قيمٌ رمضانية" في موسمه الثاني، الذي يحتوي على مسارات عدة هي برنامج تُقى ويهدف إلى تهيئة القاصدات لاستقبال موسم رمضان المبارك، وتهيئة عاملات المسجد الحرام للاستعداد، واستثمار الأوقات بالطاعات باللغتين الأردية والإندونيسية، وبرنامج أَكرِم وأطِعم يُعنى بتقديم الهدايا العينية التي تعبر عن التقدير والشكر والامتنان لعاملات المسجد الحرام نظير ما يقدمنه من أعمال عظيمة داخل المسجد الحرام، أما المسار الثاني فهو استثمار الأوقات برنامج قناديل الرحمة، الذي يهدف إلى بيان ثمرات الصيام في شهر رمضان المبارك وبيان الأخطاء الشائعة التي ينبغي البعد عنها، والمسار الثالث فضل العشر والاعتكاف يقدم من خلاله برنامج قطوفها دانية ويهدف إلى حث القاصدات على استثمار الأوقات وبيان فضل العشر الأواخر والتذكير بالاعتكاف وآدابه.