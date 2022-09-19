مواكبةً لكثافة المعتمرين.. السديس يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام

وحث الشيخ السديس على أهمية التميز في إدارة الحشود، من خلال تهيئة المداخل والمخارج والتأكد من انسيابية الحركة وسلاستها، وتهيئة المصليات، وتوفير ماء زمزم المبارك، وجاهزية المطاف والمسعى، والسعي لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في توفير بيئة آمنة مطمئنة في الحرمين الشريفين.