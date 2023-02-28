توعية رقمية وميدانية وإرشاد مكاني.. خدمات "شؤون الحرمين" آخر 24 ساعة

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدَّمة بالمسجد الحرام أمس.
وشملت جهود الرئاسة، توفير 130.000 لتر مطهرات فيما استفاد من التوعية الرقمية 14 ألف شخص والتوعية الميدانية 111.300، والإرشاد المكاني باللغات 24.995 مستفيداً.
وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه تم تقديم كتيبات ومطويات لـ 1150 مستفيداً، 2153 مستفيداً بخدمة تطويف، وتوزيع 370 أسورة بمعصم اليد للأطفال، وتقديم الخدمة الاجتماعية والإنسانية لـ 1064 مستفيداً.
وتمّ توفير 3000 لتر معطرات وتوفير 3100 لتر للتعقيم بالروبوتات، و30.800 لتر لتعقيم الأسطح، و5900 لتر معقمات الأيدي، و2900 لتر للبايوكير.