توعية رقمية وميدانية وإرشاد مكاني.. خدمات "شؤون الحرمين" آخر 24 ساعة

وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه تم تقديم كتيبات ومطويات لـ 1150 مستفيداً، 2153 مستفيداً بخدمة تطويف، وتوزيع 370 أسورة بمعصم اليد للأطفال، وتقديم الخدمة الاجتماعية والإنسانية لـ 1064 مستفيداً.