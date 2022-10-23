أمانة المدينة المنورة تُنهي أعمال "مسار الدراجات" بطريق حسان بن ثابت

أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة، أعمالها الميدانية لتنفيذ مسار الدراجات الهوائية بطريق حسان بن ثابت -رضي الله عنه - بحي الإسكان، والذي أنشئ بطول يبلغ ستة آلاف متر وعرض 120سم.
المسار صمم ونفذ طبقًا لأفضل المعايير والمواصفات الفنية، بما يسهم في تشجيع الأهالي والزوار على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، واستخدامها بوصفها إحدى وسائل التنقل البديلة.
وقالت الأمانة: إن "مسار الدراجات" يُعنى بتحسين جودة الحياة من خلال تهيئة البيئة اللازمة واستحداث خيارات جديدة تُعزّز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الرياضية والترفيهية.
بالإضافة إلى تحسين المشهد الحضري داخل الأحياء السكنية، وتخصيص جزء من الطريق الذي يخدم السيارات سابقًا إلى تحقيق التوازن في أداء عناصر القطاع العرضي للطريق بتنفيذ مسار موازي مخصص للدراجات الهوائية.
يُذكر أن أمانة المدينة المنورة قد أنهت خلال الفترة السابقة أعمال الصيانة الدورية للطريق، في إطار خطتها الرامية إلى صيانة الطرق الداخلية لأحياء المدينة المنورة.