أمانة المدينة المنورة تُنهي أعمال "مسار الدراجات" بطريق حسان بن ثابت

بالإضافة إلى تحسين المشهد الحضري داخل الأحياء السكنية، وتخصيص جزء من الطريق الذي يخدم السيارات سابقًا إلى تحقيق التوازن في أداء عناصر القطاع العرضي للطريق بتنفيذ مسار موازي مخصص للدراجات الهوائية.