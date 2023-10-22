"عنوان الإعلام" ممثلاً إقليميًا لإذاعة "ألف ألف" في المنطقة الشرقية والخليج العربي

من جانبه أشار ماجد الجبرتي، إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود التي تبذلها شركة "عنوان الإعلام" لتطوير أعمالها، لتصبح واحدة من أهم الشركات التي تُقدم أجود خدمات الإعلام والإعلان والعلاقات العامة لعملائها في المنطقة الشرقية والمملكة، مرتكزةً على أسس متينة من الخبرة والمعرفة والكوادر الوطنية المؤهلة، علاوةً على امتلاكها قاعدة واسعة من العملاء.