تدشين "واحة الإعلام 4" تزامنًا مع القمم الـ3 التي تحتضنها المملكة

وتُقام "واحة الإعلام" على مساحة "18" ألف متر مربع، وتضمُّ أكثر من "30" مشروعًا من المشروعات الوطنية التحولية الكبرى، وفي مقدّمتها مشروع نيوم، وذلك في 6 أجنحة تعرض الإنجازات التنموية لتلك المشروعات، بمشاركة كلٍّ من: وزارة الرياضة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهيئة تطوير منطقة عسير، وشركة الدرعية، والصندوق السعودي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، ومشروع المسار الرياضي، ومبادرة كنوز، وشريك التفعيل الثقافي "المعهد الملكي للفنون التقليدية"، وشريك الضيافة شركة جاهز.