"تفحيم المطايا" قبل المشاركة يسهم في حصولها على المراكز الأولى

يضع ملاك الهجن كافة اهتماماتهم قبل المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن، والذي انطلقت فعالياته يوم السبت الماضي في الطائف، عبر تهيئة "المطايا" نفسياً وبدنياً، من خلال عملية يطلق عليها "التفحيم" الطويل والقصير.
حيث يدرب الملاك المطايا منذ صغرها على عدة مراحل من أبرزها "الترويض" والذي من خلاله يستطيع المالك التحكم بالمطية دون صعوبة أما أثناء وضع الخطام في الرأس أو أثناء الركض لمسافات تبدأ بالقصيرة ومن ثم تزداد المسافة بين وقتٍ وآخر ويستغرق ذلك عدة أشهر لتهيئة كل مطية على أجواء التنافس بين المطايا.
وأوضح عدد من المشاركين أن البعض يحتاج إلى 30 يوماً لتفحيم هجنه، وقد تزيد أو تنقص من مالك لآخر، أما أن يكون ذلك لبداية برنامج التغذية ثم التحصين ضد الأمراض، ومن ثم أدراجها في سباقات مختلفة، لتعتاد على الأعداد الكبيرة في المهرجان، لأن الهجن في طبيعتها تنفر من الزحام والأماكن الجديدة عليها، خاصة إذا كانت ستشارك في محفل كبير وضخم بحجم مهرجان ولي العهد للهجن والذي يعد من أضخم المهرجانات عالمياً.
ويعرف "التفحيم" القصير للهجن بأنه المرحلة الأخيرة قبل المشاركة في السباق، من خلال زيارة المطايا للميدان التي ستتسابق فيه قبل بداية الأشواط بعدة أيام لتتعايش مع الأجواء العامة بالمنطقة، وهذا يساهم في مشاركتها بأتم جاهزية.
ويقام عادة "التفحيم" القصير قبل السباق بيوم أو يومين كحد أقصى، وتتضمن عملية "التفحيم" تقليل كمية طعام المساء، وكذلك الماء للمطية لمدة يوم واحد خصوصاً الشعير، ويقلل أو يمنع بعض المربين إطعام الشعير لمدة ثلاثة أيام، ويقدمون فقط القت الأخضر "البرسيم" اليابس، وذلك بغرض تخفيف وزن الجسم، وكذلك لضمور البطن.