"تفحيم المطايا" قبل المشاركة يسهم في حصولها على المراكز الأولى

وأوضح عدد من المشاركين أن البعض يحتاج إلى 30 يوماً لتفحيم هجنه، وقد تزيد أو تنقص من مالك لآخر، أما أن يكون ذلك لبداية برنامج التغذية ثم التحصين ضد الأمراض، ومن ثم أدراجها في سباقات مختلفة، لتعتاد على الأعداد الكبيرة في المهرجان، لأن الهجن في طبيعتها تنفر من الزحام والأماكن الجديدة عليها، خاصة إذا كانت ستشارك في محفل كبير وضخم بحجم مهرجان ولي العهد للهجن والذي يعد من أضخم المهرجانات عالمياً.