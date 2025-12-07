طقس بداية الأسبوع ..الأرصاد: هطول أمطار رعدية غزيرة على الجوف وتبوك والمدينة المنورة

وأشار التقرير، إلى أن هطول الأمطار يمتد إلى أجزاء من منطقة حائل والأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة في حين تكون خفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة وعسير وكذلك على أجزاء من منطقة القصيم، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما لايزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من المملكة خاصة السواحل منها.