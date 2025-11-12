انطلاق مؤتمر الشرق الأوسط للتآكل في الظهران.. توقيع 30 مذكرة تفاهم بأكثر من مليار دولار

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية هندسة المواد المهندس طارق الغامدي في كلمته الافتتاحية، على الدعم الكبير الذي حظيت به الجمعية من وزارة الطاقة منذ تأسيسها عام 2024، مشيرًا إلى أنّ هذا الدعم مكّن الجمعية من تعزيز أثرها في قطاع هندسة المواد من خلال عقد الجلسات الحوارية وتبادل الخبرات وتوقيع اتفاقيات تدريب وتطوير مع جهات محلية ودولية.