68 مصلى نسائيًا في خدمة قاصدات المسجد الحرام

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون النسائية، 68 مصلىً نسائيًا خاصًا؛ لخدمة قاصدات المسجد الحرام خلال الفروض الخمس بمنظومة متكاملة من الخدمات النسائية النوعية التي تشرف عليها كفاءات نسائية مؤهلة علميًا وعمليًا؛ لتلبية رغبات القاصدات في شتى المجالات التوجيهية والإرشادية والتعليمية.
وأكدت وكالة الشؤون النسائية جاهزيتها لاستحداث المصليات وفق نسب الكثافة وتجهيزها بالإمكانات البشرية والآلية؛ للقيام بتفويج القاصدات نحو المصليات وفتح الممرات وإتمام الصفوف والإرشاد الديني وتغطية الملاحظات وإنهائها والتذكير الفردي باستغلال الأوقات داخل المسجد الحرام، بالإضافة إلى تفعيل حلقات قرآنية لمختلف الفئات يتم خلالها تعليم القاصدات التلاوة الصحيحة مع التجويد وإعانتهن على تحسينها وإتقانها ومراجعة الحفظ لهن، على يد نخبة من الكفاءات الحافظة لكتاب الله عز وجل، كذلك يتم إقامة مجالس في شروحات السنة النبوية الصحيحة والقراءات العشر، وتقديم دروس السنة النبوية المطهرة بأماكن متفرقة داخل المسجد الحرام.
وزُوّدت المصليات النسائية بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ تتمثل في تجهيز المصليات وتقسيمها حسب الفئات، وجزء مخصص لذوي الإعاقة وجزء خلفي للقاصدات على الكراسي المتحركة ومرافقيهن وتأمينها بالأشرطة والحواجز؛ حفاظًا على خصوصية المكان، وتوفير العصا البيضاء للكفيفات من ذوات الإعاقة البصرية ومصاحف برايل بنسختيها الورقية والإلكترونية وتوزيعها لمن تحتاجها، بالإضافة للحوامل المرنة للمصاحف والقلم القارئ، كما يتم تنظيم دخول وخروج القاصدات وذويهن؛ لضمان عدم التدافع، وتفاديًا لتعرضهن للسقوط إلى جانب تقديم العديد من الحلقات القرآنية والدروس الدينية وترجمة لخطب الجمعة بلغة الإشارة، وتفعيل المبادرات القيمة والأنشطة، وتوزيع باركوردات الدعاء والفتوى والسنن والأذكار، كما جرى تسخير كل الإمكانات لكبار السن من قاصدات بيت الله الحرام من خلال توفير الوسائل المساعدة مثل (القلم القارئ، وحوامل المصاحف، والمصاحف الكبيرة).
واهتمّت الوكالة بالزائر الصغير؛ حيث تعمل المنسوبات على تعظيم وإجلال بيت الله الحرام في نفوس الأطفال، من خلال عقد حلقات تعليمية تستعرض أربعة محاور أساسية؛ وهي: تعليمهم السيرة النبوية العطرة، وقصص الأنبياء، والعلوم الدينية، وتعظيم البلد الحرام.
فيما تواصل كوادر اللغات والترجمة النسائية عقد حلقات تعليمية لزائرات ومعتمرات المسجد الحرام دون الإفتاء وتقديم التوجيه الديني والإرشاد المكاني بعدة لغات، وتوزيع السماعات المساندة؛ لسماع البث المباشر لخطبة يوم الجمعة عبر الترددات الإذاعية داخل المسجد الحرام عبر فريق عمل يُسهم في المساعدة ويشرح آلية الاستخدام، وتوزيع باركوردات كتيب صفة العمرة والحج بعدة لغات على القاصدات؛ حرصًا على تلبية احتياجات القاصدات بمختلف جنسياتهن.