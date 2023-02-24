68 مصلى نسائيًا في خدمة قاصدات المسجد الحرام

وزُوّدت المصليات النسائية بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ تتمثل في تجهيز المصليات وتقسيمها حسب الفئات، وجزء مخصص لذوي الإعاقة وجزء خلفي للقاصدات على الكراسي المتحركة ومرافقيهن وتأمينها بالأشرطة والحواجز؛ حفاظًا على خصوصية المكان، وتوفير العصا البيضاء للكفيفات من ذوات الإعاقة البصرية ومصاحف برايل بنسختيها الورقية والإلكترونية وتوزيعها لمن تحتاجها، بالإضافة للحوامل المرنة للمصاحف والقلم القارئ، كما يتم تنظيم دخول وخروج القاصدات وذويهن؛ لضمان عدم التدافع، وتفاديًا لتعرضهن للسقوط إلى جانب تقديم العديد من الحلقات القرآنية والدروس الدينية وترجمة لخطب الجمعة بلغة الإشارة، وتفعيل المبادرات القيمة والأنشطة، وتوزيع باركوردات الدعاء والفتوى والسنن والأذكار، كما جرى تسخير كل الإمكانات لكبار السن من قاصدات بيت الله الحرام من خلال توفير الوسائل المساعدة مثل (القلم القارئ، وحوامل المصاحف، والمصاحف الكبيرة).