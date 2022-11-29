"تحدي النقل".. التسجيل متاح حتى 4 ديسمبر القادم

ويبحث مسار النقل المبتكر قواعد الفكر الاعتيادي والمباحثة النمطيّة، حيث سيسهم مشاركوه بابتكار وسيلة نقل جديدة، بعيدًا عن قيود التقنية المعاصرة، حيث تُهمل القيود التنظيمية والفنّية للوسيلة، وينصبّ الاهتمام على تصميم آلياتها الهندسيّة والتقنّية سواءً وُجدت هذه التقنيات في الوسط التكنولوجي اليوم، أو كانت مستحدثة بالكامل, سعياً لتحسين وتطوير وسائل النقل العام، لتكون جاذبةً، مريحةً وعمليّة واقتصادية، تغطي جميع أنماط النقل وتخدم كافة فئات المجتمع.