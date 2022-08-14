44 مئوية.. 3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن وادي الدواسر والأحساء وحفر الباطن سجلت 44 درجة مئوية، تليها المدينة المنورة وبريدة وشرورة والعلا والخرج 43 درجة، ثم الرياض وينبع ورفحاء 42 درجة مئوية، ومكة المكرمة والدوادمي والمجمعة 41 درجة مئوية.