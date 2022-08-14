44 مئوية.. 3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى لليوم الأحد، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن وادي الدواسر والأحساء وحفر الباطن سجلت 44 درجة مئوية، تليها المدينة المنورة وبريدة وشرورة والعلا والخرج 43 درجة، ثم الرياض وينبع ورفحاء 42 درجة مئوية، ومكة المكرمة والدوادمي والمجمعة 41 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ19 درجة مئوية، ثم القريات 20 درجة والطائف 24 درجة.
وسجّلت الدمام وجازان والقنفذة والوجه أعلى نسبة رطوبة 95%.