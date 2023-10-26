39 مئوية.. "الأرصاد": هذه المدينة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة 39 مئوية؛ فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة 9 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرمة 39 مئوية؛ فيما سجلت ينبع 38 درجة، وكل من جدة والدمام وجازان 37 درجة؛ فيما سجلت المدينة المنورة والقنفذة 36 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ9 مئوية، تليها أبها 14 درجة، والباحة 15 مئوية، والقريات 17 درجة، وكل من تبوك وعرعر والتنهات والطائف والدهناء 18 درجة فيما سجلت بريدة وحائل والصمان وبيشة 19 مئوية وسجلت الأحساء أعلى رطوبة بنسبة 95%.