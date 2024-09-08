بالفيديو.. "بدرية البشر" لـ"سبق": معظم الكُتّاب يكتشفون أنفسهم في المدرسة.. واليوم الفرص متاحة لتنمية الكتابة

وتحدثت "البشر" لـ"سبق" على هامش المؤتمر الصحفي لجائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرًا، الذي عُقد اليوم بحضور المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المؤسس والمشرف العام على جائزة القلم الذهبي، قائلة إن الرواية لها فائدة مزدوجة في تطوير وتنمية المحتوى العربي. وكل من سيكتب باللغة العربية سيكون له فرصة للدخول والمشاركة في هذه الجائزة، وتحويل المحتوى من نص مكتوب إلى محتوى سينمائي؛ وهذا سيرفع من مستوى المحتوى الدرامي، وتطوير المهارات، وتنمية مجتمع كُتاب وقُراء؛ لأن الرواية الفائزة سيقرؤها ويشاهدها الكثير.