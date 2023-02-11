"إغاثي الملك سلمان" يوزع 500 سلة غذائية في ولاية "لغمان" بأفغانستان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية على المتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان للعام 2022- 2023م.
وشهد اليوم توزيع 500 سلة غذائية في مديرية عليشنج مركز ولاية لغمان في أفغانستان، استفاد منها 3.000 فرد بواقع 500 أسرة.
يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة -ممثلة في المركز- للفئات الأكثر احتياجًا في أفغانستان.
من ناحية أخرى، نفّذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان، 45 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. كما تنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها، وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.
جاء ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.