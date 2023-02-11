"إغاثي الملك سلمان" يوزع 500 سلة غذائية في ولاية "لغمان" بأفغانستان

من ناحية أخرى، نفّذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان، 45 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. كما تنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها، وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.