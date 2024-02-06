الطالبة "رغد" من "جامعة خالد" تحصد الذهبية في مسابقة "IPITEX 2024" العالمية

في منجزٍ جديد يسجله طلاب وطالبات جامعة الملك خالد في المنافسات العالمية؛ حققت الطالبة رغد عبدالله آل عضيد، من كلية الهندسة، قسم الهندسة الصناعية، الميدالية الذهبية في مسابقة "IPITEX 2024" العالمية لمشاريع ريادة الأعمال والابتكار المقامة في مملكة تايلند، بمشاركة 28 دولة.
واستطاعت الطالبة آل عضيد المشاركة بمشروع "نظام توجيه إرساء الطائرات المتقدم بواسطة الذكاء الاصطناعي"، وهو أحد المشاريع التي انطلقت من حاضنة جامعة الملك خالد لتنافس به ضمن المشروعات التي بلغت 930 مشروعاً على مستوى العالم، بإشراف مركز ريادة الأعمال بالجامعة ودعم عمادة شؤون الطلاب.
ويأتي هذا الإنجاز الذي يضاف إلى قائمة المنجزات العالمية لطلاب وطالبات جامعة الملك خالد تأكيداً لدعم الجامعة المستمر وحرصها على تعزيز هذه المشاركات، والحضور الفعّال في مختلف البرامج والمجالات.
يذكر أن الطالبة حققت سابقاً عدداً من الجوائز العالمية، منها جائزة وميدالية من دولة تايوان -الجمعية العالمية للملكية الفكرية للاختراعات (WIIPA)، وجائزة وميدالية من دولة بولندا - IBS العالمية لحلول الأعمال المبتكرة، وجائزة وميدالية من دولة الهند - جمعية المبتكرين الهندية؛ كما حققت جائزة خاصة من دولة ماليزيا - الجمعية العالمية للابتكار والأبحاث (GIRA)، وجائزة من دولة ماليزيا - جمعية الاختراع والتصميم الماليزية (MINDS)، وأيضاً جائزة من دولة باكستان - نادي روشان للاختراع والابتكار للشباب (RYIIC).