الطالبة "رغد" من "جامعة خالد" تحصد الذهبية في مسابقة "IPITEX 2024" العالمية

يذكر أن الطالبة حققت سابقاً عدداً من الجوائز العالمية، منها جائزة وميدالية من دولة تايوان -الجمعية العالمية للملكية الفكرية للاختراعات (WIIPA)، وجائزة وميدالية من دولة بولندا - IBS العالمية لحلول الأعمال المبتكرة، وجائزة وميدالية من دولة الهند - جمعية المبتكرين الهندية؛ كما حققت جائزة خاصة من دولة ماليزيا - الجمعية العالمية للابتكار والأبحاث (GIRA)، وجائزة من دولة ماليزيا - جمعية الاختراع والتصميم الماليزية (MINDS)، وأيضاً جائزة من دولة باكستان - نادي روشان للاختراع والابتكار للشباب (RYIIC).