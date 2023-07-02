"بلدية المليساء" تتلف 15 طنًا من الملابس الجاهزة والمواد الغذائية بحراج الصواريخ بجدة

وأوضح رئيس بلدية المليساء الفرعية المهندس مهدي عبدالله اليامي أن الفرق الميدانية نفذت يوم أمس حملة بحي المحجر بمشاركة الجهات المعنية، حيث شملت الحملة الأسواق الشعبية والبسطات بحراج الصواريخ والتي يتم فيها البيع العشوائي باستغلال الساحات العامة والطرق، مشيراً إلى أن الفرق الرقابية أتلفت أغذية منتهية الصلاحية لبسطات عشوائية والتي قدرت بنحو 400 كجم، فيما باشرت فرق النظافة في تنظيف وإزالة المخلفات بجميع المواقع.