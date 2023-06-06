"إغاثي الملك سلمان" يوقّع مذكرتي تعاون مع مؤسستين خيريتين لتقديم المساعدات خارج المملكة

ووقّع المذكرتين الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز ، رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة سعود بن فهد الخيرية، نائب رئيس مجلس الأمناء رئيس اللجنة التنفيذية بمؤسسة الأميرة العنود الخيرية، والمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وذلك في مقر مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بالرياض.