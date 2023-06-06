"إغاثي الملك سلمان" يوقّع مذكرتي تعاون مع مؤسستين خيريتين لتقديم المساعدات خارج المملكة

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، مذكرتي تعاون مشترك مع مؤسسة الأميرة العنود الخيرية ومؤسسة سعود بن فهد الخيرية لدعم وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية والخيرية خارج المملكة.
ووقّع المذكرتين الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز ، رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة سعود بن فهد الخيرية، نائب رئيس مجلس الأمناء رئيس اللجنة التنفيذية بمؤسسة الأميرة العنود الخيرية، والمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وذلك في مقر مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بالرياض.
وتهدف المذكرتان إلى التنسيق والتعاون المشترك بين مركز الملك سلمان للإغاثة ومؤسسة الأميرة العنود الخيرية ومؤسسة سعود بن فهد الخيرية بشكل دوري ومنتظم فيما يتعلق بدعم العمل الإغاثي والإنساني والخيري خارج المملكة العربية السعودية، وتطوير الاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمات الإغاثية الدولية، فضلًا عن تبادل الزيارات والخبرات ونقل المعرفة والتقارير والإحصاءات والمطبوعات والمنشورات والدراسات بين الأطراف الموقعة على الاتفاقية.
وكان "الربيعة" برفقة الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية الدكتور يوسف الحزيم قد قام بجولة تعريفية في المعرض الدائم لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية للاطلاع على إنجازات المؤسسة.
يأتي ذلك في إطار سعي المركز الدائم لتحديث آليات العمل الإنساني وتعزيز التنسيق المشترك مع المنظمات الإنسانية المحلية وتطوير بيئة العمل الداخلية للمركز.