"ترشيد" تستكمل مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق فرع معهد الإدارة بالشرقية

يذكر أن الوفر المتوقع بلغ أكثر من 900 ألف كيلو واط ساعة سنوياً، أي ما يعادل 27% من إجمالي استهلاك الكهرباء السابق، وتعادل نسبة التوفير المستهدفة من المشروع استهلاك أكثر من ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي 500 طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يعادل الأثر البيئي لزراعة أكثر من ثمانية آلاف شتلة سنوياً.