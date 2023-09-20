بدءاً من الغد.. "سعود الطبية" تعلن نقل خدمات النساء والولادة والأطفال للبرج الطبي الثاني

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن انتقال خدمات مستشفى النساء والولادة ومستشفى الأطفال إلى البرج الطبي الثاني ابتداءً من يوم غد الخميس.
وأكّدت المدينة أن إدارات وأقسام المدينة كافة تعمل بكل جهودها ليتم الانتقال بكل سلاسة، حيث يشمل نقل كافة المرضى في أقسام التنويم العامة وأقسام العناية المركزة، إضافة إلى أقسام الطوارئ الذي سيستقبل المراجعين في البرج الجديد.
وأشارت إلى أن البرج الطبي الثاني مزوّد بأحدث التجهيزات الطبية والتكنولوجية التي تتسم بالكفاءة العالية وبأعلى معايير الجودة العالمية.
يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمُّع الرياض الصحي الأول.