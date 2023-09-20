بدءاً من الغد.. "سعود الطبية" تعلن نقل خدمات النساء والولادة والأطفال للبرج الطبي الثاني

وأكّدت المدينة أن إدارات وأقسام المدينة كافة تعمل بكل جهودها ليتم الانتقال بكل سلاسة، حيث يشمل نقل كافة المرضى في أقسام التنويم العامة وأقسام العناية المركزة، إضافة إلى أقسام الطوارئ الذي سيستقبل المراجعين في البرج الجديد.