تحت شعار "استثمر في الصحة".. ملتقى الصحة العالمي 2023 يستضيف قادة الرعاية الصحية العالميين لتعزيز الابتكار والتعاون

يستعد عالم الرعاية الصحية لاستقبال حدثٍ ضخمٍ مع عودة ملتقى الصحة العالمي المرتقب في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2023. تحت رعاية سامية من وزارة الصحة السعودية، سيُقام هذا الحدث الاستثنائي في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات (RFECC) بالعاصمة السعودية الرياض.
تحمل النسخة الحالية من ملتقى الصحة العالمي لعام 2023 شعار "استثمر في الصحة"، مؤكدةً دور الاستثمار في البنية التحتية لقطاع الرعاية الصحية، وتعزيز الابتكار وبناء مجتمعات قوية تسهم في مستقبل مستدام.
يُتوقع أن يجمع المعرض هذا العام أكثر من 30 ألفاً من رواد الرؤية ومهنيين في مجال الرعاية الصحية من أكثر من 60 دولة؛ لتشكيل مستقبل الابتكار والاستثمار في قطاع الرعاية الصحية. وبين الحضور قادة الرعاية الصحية، والمهنيون، والتجار، والموزعون، وكبار المسؤولين الحكوميين.
-منطقة الاستثمار: مساحة مخصّصة تبرز رحلة المستثمر، حيث تسلط الضوء وتيسر المناقشات حول أحدث التشريعات والمبادرات الحكومية والاتجاهات الناشئة التي تشكّل مستقبل قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.
-منطقة الشركات الناشئة: تعزيز دور الشركات الناشئة في مجال الرعاية الصحية من خلال عرض حلول فعّالة وتعزيز التعاون الذي يسهم في تغيير صناعة الرعاية الصحية.
-مؤتمرات وورش العمل: مجموعة متنوّعة من ثمانية مؤتمرات وورش العمل، تضم خمسة مسارات معتمدة، تثير مناقشات مثمرة وتقدم حلاً تعاونياً للتحديات الصحية الراهنة.
-منصة تفاعلية عبر الإنترنت: تمديد نطاق المعرض إلى العالم الافتراضي من خلال منصة تفاعلية عبر الإنترنت تمكّن المشاركين من المشاركة الافتراضية والتواصل العالمي.
-منطقة المختبرات الطبية: تسليط الضوء على دور الحلول التشخيصية في تقديم رعاية صحية متقدمة، وتأكيد أهمية التشخيص الدقيق في تحقيق العلاج الفعّال.
بفضل مشاركة أكثر من 250 عارضاً من 15 دولة، بما في ذلك خمسة أجنحة دولية، سيعرض المعرض التقنيات المبتكرة والابتكارات التي تُعيد تعريف تفوق الرعاية الصحية.
معرض الصحة العالمي، ليس مجرد معرض عادي؛ بل يتجلى ملتقى الصحة العالمي كمحرّك اقتصادي ومنصة لبناء الشراكات، حيث أسهم العام الماضي في صفقاتٍ تجارية تجاوزت 158 مليون ريال سعودي، مما يدل على قدرته على تحقيق نتائج ملموسة وبناء روابط دائمة.
وعلى صعيد سوق الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، فإنه يتمتع بإمكانات ضخمة تصل الى ناتج محلي إجمالي يبلغ 793 مليار دولار، تعد المملكة من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
قامت المملكة بزيادة إنفاقها على الرعاية الصحية بشكلٍ كبيرٍ في السنوات الأخيرة، حيث بلغ 51.2 مليار دولار عام 2022.
هذا الاستثمار يدفع تطوير منشآت الرعاية الصحية متطورة، ومراكز البحث، ومبادرات الصحة الرقمية.
يتوقع أن يستمر نمو سوق الرعاية الصحية، مما يوفر فرصاً كبيرة للمشاركين المحليين والدوليين للمساهمة في مسيرة المملكة التحولية في مجال الرعاية الصحية.
بينما تعزّز المملكة العربية السعودية موقعها مركزاً رائداً للابتكار في مجال الرعاية الصحية، تقدّم معرض الصحة العالمي 2023؛ ليعرض فرصاً لا مثيل لها للحضور؛ لاستكشاف الإمكانات التجارية للمملكة وتأثيرها العالمي.
لمزيدٍ من المعلومات، بما في ذلك تفاصيل التسجيل، وآخر مستجدات الحدث، يُرجى زيارة الموقع الرسمي لملتقى الصحة العالمي: