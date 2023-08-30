تحت شعار "استثمر في الصحة".. ملتقى الصحة العالمي 2023 يستضيف قادة الرعاية الصحية العالميين لتعزيز الابتكار والتعاون

يُتوقع أن يجمع المعرض هذا العام أكثر من 30 ألفاً من رواد الرؤية ومهنيين في مجال الرعاية الصحية من أكثر من 60 دولة؛ لتشكيل مستقبل الابتكار والاستثمار في قطاع الرعاية الصحية. وبين الحضور قادة الرعاية الصحية، والمهنيون، والتجار، والموزعون، وكبار المسؤولين الحكوميين.