فصل جديد من النجاح في Gathern

"في كل مكان" هكذا قصّت Gathern شريط هويتها الجديد حيث كست من خلالها شوارع المملكة باللون الأرجواني، في فصل جديد تنطلق منه لتعلن عن هويتها البصرية الجديدة، مواكبةً بها التطورات والتحديثات التي تميزت بها منتجات المنصة والتطبيق.
Gathern هي إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمار بقطاع الضيافة والسياحة في المملكة بمسيرة تتجاوز ثمانية أعوام، فمنذ تأسيسها في 2017 كأول تطبيق مرخص من وزارة السياحة للسكن التشاركي، كانت ولا زالت تقدم العديد من التجارب السكنية الرائعة والمتنوعة مثل الفلل والشقق الخاصة، والمزارع، الشاليهات، والمنتجعات، والمخيمات، وغيرها من بيوت العطلات.
وتعليقًا على هذه المناسبة، قالت الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ Gathern أ. لطيفة التميمي بأن إطلاق الهوية يأتي في خطوة مهمة وإيجابية وإعلان لمرحلة مميزة في مشوار Gathern الذي يساهم في تنمية الاقتصاد التشاركي وتحقيق مستهدفات السياحة ضمن رؤية السعودية 2030، وأكدت أن الهوية البصرية الجديدة ورسالة التواصل تعكسان رؤية الشركة بشكل مثالي في الانتشار والتواجد في أنحاء المملكة، وعبرت عن شكرها لفريق ومضيفي Gathern الذين كانوا سبب نجاح ووصول الشركة للصدارة في سوق تنافسي كبير.
الجدير بالذكر، أن Gathern احتفلت مؤخرًا بإنجاز هو الأكبر منذ تأسيسها بالوصول إلى مليون ليلة تم حجزها عبر الموقع والتطبيق خدَمت من خلالها أنواع مختلفة من المستفيدين في أكثر من 200 مدينة ومحافظة حول المملكة، كما احتفت أيضًا بتصنيفها من ضمن أكثر تطبيقات السفر تحميلًا في 2023 حسب تقرير إنترنت السعودية الصادر من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
وتعتبر خدمات Gathern الخيار الأفضل لحجز الوحدات السكنية وبيوت العطلات في القطاع السياحي بالمملكة، وتساهم في زيادة مصادر الدخل وفتح أبواب الضيافة للسياح لاكتشاف الثراء الثقافي والحضاري للمملكة والذي يشهد نشاطًا وإقبالًا واسعًا.
للاطلاع: https://gathern.co/