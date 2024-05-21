فصل جديد من النجاح في Gathern

الجدير بالذكر، أن Gathern احتفلت مؤخرًا بإنجاز هو الأكبر منذ تأسيسها بالوصول إلى مليون ليلة تم حجزها عبر الموقع والتطبيق خدَمت من خلالها أنواع مختلفة من المستفيدين في أكثر من 200 مدينة ومحافظة حول المملكة، كما احتفت أيضًا بتصنيفها من ضمن أكثر تطبيقات السفر تحميلًا في 2023 حسب تقرير إنترنت السعودية الصادر من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.