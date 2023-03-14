"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار غزيرة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة عسير تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والعرين وبيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الأربعاء، كما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط حتى الساعة التاسعة صباحًا.