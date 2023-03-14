"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار غزيرة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (عسير وجازان ونجران ومكة المكرمة والباحة والرياض).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة عسير تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والعرين وبيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الأربعاء، كما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى منتصف ليل الأربعاء/ الخميس.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية وأضم وميسان والعرضيات والطائف والقنفذة والليث والجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وخليص والكامل، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء.