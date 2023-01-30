خلال أسبوع.. "مسام" ينزع 1.081 لغمًا في اليمن

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير 2023 من انتزاع 1.081 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 14 لغمًا مضادًا للأفراد، و167 لغمًا مضادًا للدبابات، و899 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.