"الصناعة" تنظّم زيارات ميدانية للشركات الدولية والمحلية المؤهلة للمنافسة على المواقع التعدينية

وبيّن أن المواقع التعدينية التي تمت زيارتها، تتمثل في موقع بئر عمق الواقع في منطقة المدينة المنورة على مساحة 187 كيلومترًا مربعًا، ويحتوي على خامات النحاس والزنك، إضافة إلى موقع أم حديد الواقع في منطقة الرياض على مساحة 246 كيلومترًا مربعًا، ويحتوي على خامات من الفضة والرصاص والزنك والنحاس، بالإضافة إلى موقع جبل الصهايبة الذي يقع في منطقة عسير على مساحة 283 كيلومترًا مربعًا، ويضم عددًا من خامات الزنك والرصاص والنحاس، وتعتبر هذه الجولة هي الرابعة من المنافسات التعدينية لرخص الكشف في المملكة.