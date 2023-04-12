"القروية والإسكان" تبرم اتفاقية تعاون مع "سيتي سكيب جلوبال" لمدة 3 سنوات

وتهدف الاتفاقية التي تمتد لثلاثة أعوام للتعاون بين الطرفين لتنفيذ معرض "سيتي سكيب جلوبال"، والذي يقدم فرصاً للمستثمرين والممولين والمطورين العقاريين لتطوير أعمالهم ومشاريعهم، إضافة لإتاحة الفرصة للمهندسين المعماريين وخبراء التخطيط العمراني والاستشاريين وممثلي وكالات الاستثمار والوكالات الاقتصادية والمدن، لمناقشة ومتابعة آخر التطورات في القطاع العقاري وإقامة شراكات جديدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كما سيركز سيتي سكيب جلوبال على اتاحة الفرص للشركات المحلية والإقليمية والعالمية لعرض مشاريعهم وخدماتهم للزوار من جميع أنحاء العالم.