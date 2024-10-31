"جلوي بن سعود" لـ"سبق": اتركوا لي اختيار مَن يدير النصر موسمًا واحدًا وأعدكم بالبطولات

وقال: "إذا سنحت لي الفرصة سأختار من أبناء نادي النصر الذين سيحققون الموسم القادم بطولة على أقل تقدير؛ بشرط أن تنفذ كل طلباتهم، وكذلك الأخذ برأي إعلاميي النادي والمدربين السعوديين المنتمين للنادي وقدماء اللاعبين والإداريين السابقين، وأن تبدأ اجتماعاتهم من الآن استعدادًا للموسم القادم، وبحول الله وقوته أراهن أن يحقق معهم النصر الموسم القادم بطولة على أقل تقدير، وإن فشلوا في تحقيق بطولة الموسم القادم فأنا المسؤول ومستعد لدفع شرط جزائي لخزينة النادي".