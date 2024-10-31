"جلوي بن سعود" لـ"سبق": اتركوا لي اختيار مَن يدير النصر موسمًا واحدًا وأعدكم بالبطولات

طالَبَ الأمير جلوي بن سعود، بأن تُترك له حرية اختيار مَن يدير النصر المنتمي له، لموسم واحد على الأقل، وأن يكون الموسم القادم.
ووعد الأمير جلوي في تصريحات خَص بها "سبق"، جماهير النصر بتحقيق البطولات، وفي حال عدم تحقيقها سيتكفل بدفع شرط جزائي لخزينة النادي.
وقال: "إذا سنحت لي الفرصة سأختار من أبناء نادي النصر الذين سيحققون الموسم القادم بطولة على أقل تقدير؛ بشرط أن تنفذ كل طلباتهم، وكذلك الأخذ برأي إعلاميي النادي والمدربين السعوديين المنتمين للنادي وقدماء اللاعبين والإداريين السابقين، وأن تبدأ اجتماعاتهم من الآن استعدادًا للموسم القادم، وبحول الله وقوته أراهن أن يحقق معهم النصر الموسم القادم بطولة على أقل تقدير، وإن فشلوا في تحقيق بطولة الموسم القادم فأنا المسؤول ومستعد لدفع شرط جزائي لخزينة النادي".
وتابع: "المطلوب هو موسم واحد فقط وقد أضاع النصر في تاريخه عشرات المواسم ولا يضر أن يعطى أبناء النادي فرصة موسم واحد أراهن عليه بتحقيق بطولة بإذن الله".
وعن توقعاته لمباراة الديربي القادمة أمام الهلال قال: "مباراة الهلال والنصر بالذات يحدث فيها كثير من المفاجآت، ولا أحد يستطيع الحكم عليها، ولكن من الواضح تفوق الهلال فنيًّا على جميع الفِرَق، والسبب هو الاختبار السليم للعنصر الأجنبي".
وعن إمكانية تحقيق النصر لبطولات الموسم الحالي قال: "الواضح أن البطولات هذا الموسم قد تكون صعبة على النصر.. خرج من الكأس والدوري ويحتاج أن يخفق الهلال والاتحاد".