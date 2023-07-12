الشرقية.. إنذار 4120 منشأة وإغلاق 35 أخرى

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري، 4620 جولة رقابية ميدانية على المطاعم والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة في غرب الدمام؛ وذلك لتعزيز السلامة الغذائية وتوفير غذاء آمن وسليم للمستفيدين.
وأسفرت الجولات عن إصدار ٤١٢٠ إنذارًا، وإغلاق ٣٥ منشأة، وإتلاف أكثر من طنين من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى التأكيد على استمرار ومتابعة ومراقبة المنشآت الغذائية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات، والإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالصحة العامة من خلال مركز البلاغات (940).
من جانب آخر، تنفذ الأمانة عددًا من المشاريع لتحسين عمليات تصريف المياه في ضاحية الملك فهد؛ وذلك ضمن أعمال رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق أهداف أنسنة المدن، وتشمل شبكات تصريف مياه الأمطار بأقطار تتراوح من ٤٠٠ ملم؛ وحتى ٣٠٠٠ ملم، لخدمة جزء من الحي السابع، والحي السادس؛ وذلك في إطار سعيها لتخفيض منسوب المياه السطحية بضاحية الملك فهد بالدمام.
وأبانت الأمانة أنه جرى إنجاز 40% من المشروعات في ضاحية الملك فهد، كما تم طرح 7 مشاريع جديدة لاستكمال وتطوير البنية التحتية، تستهدف شبكات تصريف مياه الأمطار ضمن المرحلة الثانية من خدمة الأحياء المتبقية.
كما أبرمت أمانة الشرقية، مذكرة تفاهم مع بنك الرياض، تَهدف إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع البلدي وجذب المستثمرين، إضافة إلى دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتعزيز المحتوى المحلي، وتحسين وتسهيل تجربة المستثمر.
وتنص المذكرة التي وقّعها كل من أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، والرئيس الأول لمصرفية الشركات ببنك الرياض محمد أبو النجا، بحضور وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان العرادي، بمقر الأمانة، على آلية تفعيل مجالات التعاون من خلال تشكيل فريق عمل رئيسي يضم المختصين من منسوبي الطرفين، وإعداد خطة عمل مفصلة لكل مجال من مجالات التعاون، كما تشمل دعم الفرص الاستثمارية المطروحة من قِبَل الأمانة، وتحفيز المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الخدمات المقدمة، والعمل على تيسير الحصول على الاحتياجات المصرفية اللازمة للمنشآت، من خلال المنتجات التمويلية المميزة التي يمكن أن تقدم بما يتماشى مع احتياج المنشأة، والتعاون على عقد اللقاءات وورش العمل لتعريف رواد الأعمال وأصحاب المشاريع بالمنتجات والحلول التمويلية.