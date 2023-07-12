الشرقية.. إنذار 4120 منشأة وإغلاق 35 أخرى

وتنص المذكرة التي وقّعها كل من أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، والرئيس الأول لمصرفية الشركات ببنك الرياض محمد أبو النجا، بحضور وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان العرادي، بمقر الأمانة، على آلية تفعيل مجالات التعاون من خلال تشكيل فريق عمل رئيسي يضم المختصين من منسوبي الطرفين، وإعداد خطة عمل مفصلة لكل مجال من مجالات التعاون، كما تشمل دعم الفرص الاستثمارية المطروحة من قِبَل الأمانة، وتحفيز المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الخدمات المقدمة، والعمل على تيسير الحصول على الاحتياجات المصرفية اللازمة للمنشآت، من خلال المنتجات التمويلية المميزة التي يمكن أن تقدم بما يتماشى مع احتياج المنشأة، والتعاون على عقد اللقاءات وورش العمل لتعريف رواد الأعمال وأصحاب المشاريع بالمنتجات والحلول التمويلية.